Con la cessione di Brozovic in chiusura l’Inter sembra orientata a concentrare i propri sforzi in entrata innanzitutto su Romelu Lukaku, individuato come obiettivo principale dell’estate di mercato. Il Corriere dello Sport racconta allora che, in questa situazione, la dirigenza nerazzurra potrebbe offrire un assist involontario alla Roma nella corsa a Davide Frattesi.

La dirigenza giallorossa non ha mai mollato la pista che porta al centrocampista del Sassuolo e secondo il quotidiano adesso crede sul serio nella possibilità di arrivare al giocatore ed è pronta a fare uno sforzo in più. Al momento la distanza è data dal fatto che la Roma valuta il calciatore complessivamente 30 milioni di euro, contro la richiesta emiliana di 35/40 (più 40). Sfruttando le cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo per circa 10 milioni e il fatto che il club capitolino vanta il 30% sulla cifra di rivendita di Frattesi che può utilizzare come “sconto”, resterebbero circa 15 milioni da versare tra prestito, riscatto e bonus che potrebbero convincere Carnevali a cedere.

L’opinione di Passione Inter

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport di qualche giorno fa, Frattesi sembra aver espresso una preferenza abbastanza chiara per l’Inter. Ovvio che però non potrà aspettare all’infinito l’affondo interista.