Il Torino prepara le cessioni e Wilfried Singo è uno degli elementi individuati per far cassa dopo l’acquisto di Bellanova e quello sempre più vicino di Doig. In scadenza di contratto nel 2024, l’esterno ivoriano non intende rinnovare e piace a molti club, tra cui l’Inter che deve vedersela con Roma, Milan e società della Premier League.

Secondo Tuttosport il Toro ha già fissato il prezzo del laterale classe 2000: 15 milioni di euro. Cifra però trattabile, tant’è che la sensazione è che a 12 milioni l’affare si possa chiudere.

L’opinione di Passione Inter

Con l’addio di Bellanova e l’arrivo del sostituto di Skriniar che tarda a completarsi, Darmian va sempre più verso la conferma nei tre di difesa e quindi un nuovo esterno da affiancare a Dumfries serve. Dotato di grande atletismo e già rodato in Serie A, soprattutto sotto la guida di Juric che sforna tanti giocatori da grandi squadre, alla giusta cifra può rappresentare un buon colpo per l’immediato e, più avanti, in ottica player trading, visto che già oggi fa gola a diversi club importanti anche all’estero.