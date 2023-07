Una trattativa che sembrava già conclusa. E che invece si è inaspettatamente ribaltata. Il mercato ancora una volta ha imposto la sua legge più dura: un affare può definirsi ultimato e chiuso solo quando arrivano le firme sul contratto, nero su bianco. Altrimenti, tutto è in discussione e può saltare da un momento all’altro. L’operazione Inter-Azpilicueta rientra a pieno in questo tipo di casistica: il difensore spagnolo, dopo essere stato a un passo dai nerazzurri, è vicinissimo al trasferimento all’Atletico Madrid.

Tutto da rifare per il sostituto di Skriniar. Marotta e Ausilio avevano individuato nel jolly ex Chelsea il profilo adatto per rimpiazzare lo slovacco: acquisto a zero e tanta esperienza da portare nella retroguardia di Simone Inzaghi. Ma, secondo Sky Sport, l’Inter è costretta a rivedere i propri piani: Azpilicueta ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, che nelle ultime ore ha dato una forte sterzata alla trattativa. Sulla decisione del 33enne avrebbe fortemente influito la voglia di tornare in patria: il difensore farebbe ritorno in Spagna dopo tredici anni, quando lasciò l’Osasuna per trasferirsi al Marsiglia.

Ecco allora che i nerazzurri dovranno ripartire da zero e valutare altri obiettivi per sostituire Skriniar: Azpilicueta è sfumato, ha fatto la sua scelta. A meno che il mercato non ci riservi l’ennesimo colpo di scena.