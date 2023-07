Dal portiere all’attaccante, il mercato nerazzurro è intrecciato con un filo molto sottile. Per poter acquistare il “nuovo” centravanti, Romelu Lukaku, bisogna infatti passare dalla cessione dell’estremo difensore, Andrè Onana: l’Inter si aspetta dal Manchester United oltre 50 milioni di euro, da reinvestire subito sul ritorno di Big Rom.

I Red Devils e il camerunese si annusano ormai da un bel po’, anche se un vero e proprio assalto non è ancora stato sferrato. Almeno per adesso. Già, perché secondo La Gazzetta dello Sport, l’offerta è pronta ad essere spedita dall’Inghilterra: la proposta ufficiale è attesa tra oggi e domani. L’interesse dello United per l’ex Ajax è noto da tempo, così come l’enorme stima del tecnico Ten Hag, il suo principale sponsor per farlo approdare a Manchester, mentre il ritardo sulla tabella di marcia dell’operazione è da attribuire alla questione del rinnovo di De Gea, il cui contratto è scaduto proprio ieri. Ma ora la decisione sembra essere stata presa: si punta tutto su Onana.

Come dicevamo, la trattativa per il camerunese è strettamente legata a quella per Lukaku. L’autofinanziamento sul mercato impone ai nerazzurri di vendere prima di comprare: ecco perché i soldi in arrivo dalla cessione del numero 24 diventano fondamentali per lanciarsi all’assalto di Big Rom. Il Chelsea infatti ha respinto l’idea di un nuovo prestito secco: il trasferimento temporaneo, secondo il Corriere dello Sport, è una formula che può essere accettata solo con l’aggiunta di un riscatto. Che non deve essere necessariamente un obbligo a priori, si può ragionare anche con un diritto che si trasformerebbe in obbligo a determinate condizioni: come la qualificazione alla Champions 2024/2025 o il raggiungimento degli ottavi nella prossima edizione. Marotta e Ausilio, per riportare il gigante belga a Milano, sperano di restare dentro i 30 milioni di spesa: difficile capire se i Blues possano accettare.

Dal portiere all’attaccante, sono giorni delicati per capire come sarà costruita la nuova rosa dell’Inter. Il filo (nerazzurro) che lega il mercato è molto sottile.