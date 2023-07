Prima la cessione, poi il bivio. L’Inter, per portare soldi freschi nelle proprie casse e per poter scatenare davvero il mercato in entrata, ha bisogno che si concretizzi il trasferimento di Onana al Manchester United. Poi, eventualmente, deve affrontare il dilemma riguardante il nuovo portiere: meglio investire una somma non indifferente su un giovane o puntare su un profilo esperto a costi ridotti?

Il dubbio è nella testa di Marotta e Ausilio da un po’ di tempo. I nomi, con il passare delle settimane, sono aumentati a dismisura. In caso si decidesse di percorrere la prima via, il preferito della dirigenza – secondo La Gazzetta dello Sport – sarebbe Mamardashvili del Valencia: il 22enne georgiano è ritenuto ideale per età e prospettive future, anche se il prezzo per acquistarlo – oltre 20 milioni di euro – non è un ostacolo indifferente. Discorso simile per il secondo obiettivo della lista, Trubin dello Shakhtar Donetsk, classe 2001 in scadenza nel 2024 che stuzzica le fantasie del duo di mercato nerazzurro. A seguire, nel calderone infinito troviamo anche Raya del Brentford e Carnesecchi dell’Atalanta, ultimo ad entrare nel casting.

La seconda strada, invece, si basa su un ragionamento opposto: destinare le principali risorse economiche al rinforzo degli altri reparti e risparmiare sul ruolo del portiere puntando su un profilo esperto. I nomi, anche in questo caso, circolano ormai da un po’ di tempo: Navas del Psg, Sommer del Bayern Monaco e Lloris del Tottenham.

E infine c’è il capitolo Handanovic, che non ha ancora trovato un epilogo. Il suo contratto è scaduto ieri, ma a differenza dei vari Skriniar, D’Ambrosio e Gagliardini, esattamente come accaduto per Lukaku, non è stato preparato alcun messaggio ufficiale da parte del club contente i saluti e i ringraziamenti. Quasi sicuramente è sintomo del fatto che una decisione sul futuro del capitano non sia ancora stata presa. Ma ora la conferma dello sloveno per un altro non appare più impossibile, anzi.