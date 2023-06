Repubblica – L’Inter su Audero: idea Fabbian per la Sampdoria

L’Inter cerca rinforzi in porta e sembra realmente interessata a Emil Audero, portiere della Sampdoria, destinato a lasciare il club blucerchiato, retrocesso in Serie B al termine di una stagione complessa. I nerazzurri cercano la chiave per sbloccare la trattativa.

Secondo l’edizione di Genova de la Repubblica, un’opzione che potrebbe fare gola ai liguri sarebbe Giovanni Fabbian, in modo da alleggerire la valutazione di 10 milioni di euro che la Sampdoria fa dell’estremo difensore.

I doriani sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore, con l’ex nerazzurro Fabio Grosso come principale candidato, e potrebbero puntare sul talento dell’Inter come uno dei pilastri per poter tornare in Serie A già nella prossima stagione.

L’opinione di Passione Inter

Con l’addio di Handanovic e quello probabile di Onana, l’Inter ha bisogno di rimpolpare la propria rosa di portieri e Audero potrebbe essere una valida soluzione, anche se non da titolare fisso. Il numero uno blucerchiato ha tanta esperienza in Serie A, ma il costo potrebbe frenare l’operazione. Da capire, allora, se i nerazzurri avranno realmente intenzione di inserire Fabbian nella trattativa.