Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a La Politica nel Pallone, programma di Rai GR Parlamento, aggiornando sulla situazione riguardante la cessione di Frattesi, conteso da Inter, Milan, Roma e Juventus. In particolare, ha parlato dell’interesse dei rossoneri, negando qualsiasi trattativa avviata.

Queste le sue parole:

MILAN – “Io non ho mai incontrato il Milan, non c’è stato nessun contatto per l’acquisto di Frattesi, poi se arriva il Milan o qualunque altra squadra la ascolteremo, ma è normale che chi arriva prima ha più possibilità di chiudere. La volontà del giocatore è quella di giocare in un top club, vorremmo chiudere prima di andare in ritiro ma devono esserci le condizioni che noi riteniamo giuste”.

COSTO – “I 40 milioni valgono sempre, questa è la nostra richiesta. Al tempo stesso siamo interessati a valutare dei giovani. Ma come ogni trattativa si discute, non c’è un valore tassativo. L’obiettivo è quello di chiudere in tempi brevi, sia per noi che per lo stesso giocatore”.