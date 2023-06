“Non è finita finché non è finita”, diceva un celebre giocatore di baseball, Yogi Berra. Probabile che in questo momento il Barcellona si appelli a questo famoso aforisma riguardo alla trattativa per Marcelo Brozovic.

Il croato, infatti, è vicinissimo all’Al Nassr. Secondo quanto riporta Sky Sport, manca davvero poco per trovare l’intesa tra l’Inter e il club saudita: la cifra finale dovrebbe aggirarsi sui 24/25 milioni di euro. Si attende la fumata bianca nelle prossime ore, così che Epic Brozo possa partire davvero in direzione Arabia.

Ma, stando invece a quanto riferisce Sportitalia, il futuro del centrocampista non sarebbe ancora segnato definitivamente. Il Barcellona, fino a quando Marcelo non accetterà la proposta dell’Al Nassr firmando nero su bianco, mantiene vive le speranze di poter regalare l’ormai ex numero 77 nerazzurro a Xavi.

È chiaro che siamo arrivati alle ultime curve del tragitto, ma quale sarà la destinazione finale di Brozovic non si sa ancora con certezza.