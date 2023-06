Lunedì 26 giugno, riparte la settimana così come l’attivismo dell’Inter sul mercato. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: post-Onana, idee Audero, Musso, Lloris e Navas

Con la cessione di Onana sempre più probabile, i nerazzurri si stanno guardando intorno per trovare un eventuale sostituto. Nelle ultime ore è uscito il nome di Audero della Sampdoria, anche come possibile vice in caso di addio di Handanovic. Secondo La Repubblica edizione Genova, per ammorbidire le richieste dei blucerchiati – sui 10 milioni di euro – non è da escludere un possibile inserimento del giovane Fabbian come contropartita tecnica. In alternativa, ci sono pure le piste che portano a Musso o a portieri più esperti come Lloris o Navas.

Mercato Inter, centrocampo: Brozovic, duello finale Al Nassr-Barcellona. Il Sassuolo alza la richiesta per Frattesi

I nerazzurri sono vicini all’accordo con il club saudita per la cessione del centrocampista croato: si dovrebbe chiudere per una cifra vicina ai 24/25 milioni di euro. Ma il Barcellona, che resta sullo sfondo, non getta la spugna e prova a riaprire la trattativa. Le prossime ore saranno decisive per scoprire quale maglia vestirà nel 2023/2024 Epic Brozo. Mentre per quanto riguarda la (complicata) trattativa per Frattesi, il Sassuolo prende tempo e alza la richiesta: adesso, complice l’inserimento del Milan, servono 40 milioni.

Mercato Inter, attacco: Thuram, la (possibile) data dell’annuncio ufficiale. Onana è la chiave per arrivare a Lukaku

Thuram sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ormai è risaputo. Ma secondo TuttoMercatoWeb, adesso si conoscono anche due date importanti: quella delle visite mediche e quella dell’annuncio ufficiale. Già domani l’attaccante francese sbarcherà a Milano per effettuare i test fisici, mentre mercoledì potrebbe essere il giorno in cui l’accordo diventerà anche formale. Lukaku, invece, resta sempre il primo obiettivo sulla lista di Marotta e Ausilio, anche se trovare un accordo con il Chelsea non è per nulla semplice: i Blues non accetteranno più la formula del prestito. Ecco allora che la cessione di Onana può risultare decisiva per avere soldi freschi da investire su Big Rom.