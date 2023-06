L’Inter deve capire quale sarà il futuro della sua porta. André Onana sembra indirizzato verso l’addio e, sfumato Vicario, si valutano altri obiettivi per sostituirlo. Tra i vari nomi, potrebbe prendere anche la pista che porta a Juan Musso dell’Atalanta.

Lo riporta il Quotidiano Sportivo, sottolineando come il nome dell’argentino sia spuntato nei colloqui che l’Inter sta tenendo con i bergamaschi. Musso, infatti, rischia di finire in panchina visto il rientro nelle fila di Gasperini di Carnesecchi.

Il portiere sudamericano sarebbe felice del trasferimento in nerazzurro, utile anche in ottica Nazionale. L’Inter potrebbe pensarci, ma l’affare sembra possibile solamente in prestito con la possibilità di riscatto a scelta dei nerazzurri in un secondo momento.

L’opinione di Passione Inter

Musso è un nome già in passato accostato all’Inter, quando l’argentino vestiva la maglia dell’Udinese e sembrava essere in rampa di lancio. Ora, la sua carriera sembra aver rallentato un po’ e, a 29 anni, una nuova esperienza potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi ad alto livello. Il passo indietro rispetto a Onana sarebbe netto nell’immediato, ma Musso potrebbe comunque essere in grado di offrire un buon rendimento.