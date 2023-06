Marcus Thuram e l’Inter sono ai dettagli. L’attaccante francese ex Borussia Moenchengladbach diventerà un calciatore nerazzurro questa settimana, quando le due parti avranno chiarito tutti i particolari del contratto. L’incontro dovrebbe esserci oggi.

Lo riporta Tutto Mercato Web, che racconta come, una volta sistemate le ultime questioni legali, il francese volerà a Milano per svolgere le visite mediche, probabili già nella giornata di domani. Poi, arriverà la firma sul contratto: 6 milioni di euro all’anno per 5 anni. L’annuncio ufficiale del club potrebbe arrivare già mercoledì.

L’opinione di Passione Inter

Con l’arrivo ormai certo di Thuram, l’attacco dell’Inter per la prossima stagione comincia a prendere forma, in attesa di capire quale sarà il destino di Lukaku. Il francese, questo è certo, porterà caratteristiche inedite per quanto riguarda la velocità e la capacità di dribbling, tra i punti dolenti del reparto avanzato nerazzurro nell’ultima stagione.