Romelu Lukaku è il giocatore più discusso del mercato dell’Inter. Anche quest’anno. Dopo il ritorno della scorsa estate, i nerazzurri sono a lavoro per riportare Big Rom di nuovo in nerazzurro, ma questa volta a titolo definitivo. Il Chelsea, infatti, ha chiuso alla possibilità di un nuovo prestito.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la chiave dovrebbe essere l’addio di Onana, per il quale è attesa un’offerta da circa 50 milioni di euro del Manchester United, che dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana.

La definizione dell’operazione permetterebbe così all’Inter di avere i fondi necessari per provare ad acquistare Lukaku a titolo definitivo dal Chelsea, coadiuvati anche dall’incasso per la cessione di Brozovic. Ciò, inoltre, sarebbe possibile vista la scelta dell’Inter di puntare su un portiere a basso investimento, sfumata l’ipotesi Vicario.

L’opinione di Passione Inter

Vista anche la volontà del giocatore, il ritorno di Lukaku all’Inter sembra essere divenuto quasi una questione di principio per il club nerazzurro. La trattativa non è semplice, considerando anche che Lukaku pesa oltre 60 milioni di euro sul bilancio del Chelsea. Tuttavia, il desiderio di liberarsi del belga, che non vuole assolutamente rimanere, potrebbe permettere alla dirigenza interista di ottenere un prezzo più favorevole.