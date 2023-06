Il futuro di André Onana sembra essere sempre lontano da Milano. Da settimane, infatti, si parla dell’interesse dei club di Premier League, con il Manchester United in testa e pronto a fare un’offerta da 50 milioni di euro, che dovrebbe arrivare a giorni sulla scrivania dell’Inter.

È quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, secondo la quale, inoltre, la dirigenza nerazzurra starebbe rivedendo le proprie strategie per il futuro della porta. Vista anche la necessità di trovare fondi per l’operazione Lukaku, i nerazzurri starebbero pensando a un profilo low cost, ma di grande esperienza, per sostituire Onana.

Sfumato Vicario, il cui acquisto avrebbe richiesto circa 20 milioni di euro, l’Inter starebbe valutando ora profili più come Sommer che alla Mamardashvilil. In questo senso, sarebbero emersi due nuovi obiettivi: Hugo Lloris, 36enne portiere del Tottenham, destinato all’addio, e Keylor Navas, stessa età e stessa situazione con il Paris Saint-Germain. Entrambi hanno ancora un anno di contratto, ma potrebbero liberarsi a zero.

L’opinione di Passione Inter

Sommer, Lloris e Navas sono tre profili di alto livello, ma la cui carriera è verso il viale del tramonto, soprattutto negli ultimi due casi. Sostituire un portiere del livello di Onana in questo modo potrebbe essere una rischiosa arma a doppio taglio, che, in ogni caso, potrebbe costringere a ritornare su un nuovo numero uno già nella prossima stagione.