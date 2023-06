L’addio di Brozovic libera le finanze dell’Inter. L’obiettivo, ora, è trovare il sostituto del centrocampista croato. L’obiettivo è stato individuato da tempo: Davide Frattesi del Sassuolo, che ha già dato la sua disponibilità e per il quale i nerazzurri hanno già un’intesa con gli emiliani.

O meglio, avevano. Secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe non bastare più. I due club si erano accordati sulla base di un prestito oneroso con riscatto, da 35 milioni di euro più Mulattieri (valutato intorno ai 6 milioni), ma ora i neroverdi non sarebbero più tanto sicuri di accettare.

A cambiare lo scenario sarebbe stato l’inserimento del Milan, con il quale dovrebbe esserci un incontro tra mercoledì e giovedì per capire se c’è la volontà di alzare la proposta, superando l’offerta dei nerazzurri. Secondo il Corriere dello Sport, tuttavia, i rossoneri non sono sicuri di voler alzare l’offerta fino a 40 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter è consapevole di non poter partecipare a un’asta per Frattesi e ha il timore che il Sassuolo, al contrario, possa essere intrigato dalla possibilità di incassare ulteriormente dalla cessione del proprio centrocampista. Per questo motivo, i nerazzurri vogliono provare a chiudere l’operazione in tempi brevi, in modo da avere quanto prima tra le mani il sostituto di Brozovic.