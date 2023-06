Al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dall’Inter, André Onana intanto si gode le vacanze… giocando a calcio! Il portiere camerunense, però, ha deciso di cambiare ruolo, uscendo dai pali per provare a fare l’attaccante. Con ottimi risultati!

Come si può vedere nel video qui sotto, il numero uno nerazzurro segna un gol in una gara amichevole con un movimento da vero attaccante! In calce al video c’è il messaggio ironico per Denzel Dumfries: “Questa è l’ultima volta che ti insegno come segnare”.