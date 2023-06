L’Inter rinvia il rinnovo di Inzaghi: c’è bisogno di una garanzia

Simone Inzaghi e l’Inter hanno terminato l’ultima stagione in grande crescita, nonostante un percorso in Serie A abbastanza accidentato. I risultati nelle coppe e la qualificazione in Champions League, però, hanno permesso al tecnico di conservare il proprio posto sulla panchina nerazzurra. E ora è tempo di rinnovo, visto il contratto in scadenza nel 2024.

Tuttavia, Inzaghi dovrà aspettare ancora un po’. Lo riportano il Corriere dello Sport e Tuttosport, che sottolineano come l’Inter voglia rinviare il rinnovo a settembre (o addirittura ottobre) per capire le prospettive in Serie A della squadra nerazzurra.

Secondo il quotidiano torinese, Marotta sarebbe rimasto scottato dall’ultima annata in campionato, convinto che la squadra potesse lottare molto più a lungo per lo Scudetto. Pertanto, c’è il desiderio di capire se Inzaghi riuscirà a dare continuità e a rendere competitiva l’Inter prima di firmare un prolungamento.

Anche il tecnico, dal canto suo, ha delle pretese. Inzaghi, infatti, vuole capire bene che tipo di mercato la società imposterà nei prossimi mesi, per comprendere la rosa a disposizione. Il tecnico si sarebbe aspettato una campagna acquisti con meno restrizioni, ma non è stato così. Per l’allenatore nerazzurro, al di là delle cessioni necessarie, è prioritaria la permanenza di Lukaku. Inzaghi lo vuole a tutti i costi.

L’opinione di Passione Inter

Non c’è nessun caso dietro l’angolo, ma è chiaro che i prossimi mesi saranno decisivi per capire il futuro a lungo termine di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Dopo due annate senza successi in campionato, il tecnico è chiamato a lottare per lo Scudetto, senza trascurare le coppe, nelle quali ha sempre eccelso. Un’impresa non scontata, ma, se i nerazzurri dovessero dimostrare di avere le carte in regola, non ci sarebbero dubbi sul rinnovo di Inzaghi.