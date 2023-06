L’Odissea di Federico Bonazzoli. Come accaduto nella celebre opera di Omero che racconta il ritorno di Ulisse a Itaca, l’attaccante classe 1997 rischia di fare un percorso simile: dopo mille peripezie e aver girato tantissime squadre (ben 7), l’ex canterano potrebbe tornare all’Inter.

Secondo Numero Diez, i nerazzurri e la Salernitana avrebbero avuto un incontro la settimana scorsa in cui si è parlato di mercato. D’altronde, come testimonia l’affare Pirola (riscattato dai campani per 5 milioni di euro), i rapporti tra le due società sono buoni. I granata sarebbero interessati a riproporre con altri giovani quanto fatto con il difensore (altro prodotto del vivaio interista), mentre l‘Inter avrebbe chiesto informazioni sul centravanti cresciuto nel suo settore giovanile. Proprio per il suo passato calcistico, acquistarlo sarebbe utile in chiave liste UEFA. Ma prima di poter intavolare un’eventuale trattativa, Marotta e Ausilio devono superare un ostacolo: la cessione di Correa. Infatti, Bonazzoli potrebbe interessare concretamente solo in caso il Tucu venisse piazzato altrove. E, comunque, al momento le priorità dei nerazzurri sono altre: in primis, cercare di riportare a Milano Romelu Lukaku.

Ma una volta sistemate queste due questioni, allora si potrebbe pensare seriamente al ritorno di Bonazzoli. Che nell’Inter è cresciuto e che, dopo aver vestito la maglia di altre sette squadre ed aver affrontato mille peripezie, adesso non vede più come un’utopia una nuova avventura in nerazzurro. Anche perché Ulisse, alla fine, a Itaca ci è tornato per davvero.