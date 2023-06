Dopo Thuram anche Azpilicueta. L’Inter, ancora vincolata dall’autofinanziamento imposto dal presidente Zhang, si appresta a piazzare un altro colpo a zero: è quasi fatta per il difensore del Chelsea.

Secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il 33enne spagnolo sarebbe molto vicino a trovare un accordo per la rescissione del proprio contratto con i Blues. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera decisivo dal club inglese che permetterebbe ad Azpilicueta di accasarsi all’Inter, con cui ha un’intesa per un biennale dalla settimana scorsa.