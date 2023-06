Brozovic-Al Nassr ci siamo: il CEO del club è a Milano

Marcelo Brozovic si sta preparando a salutare l’Inter definitivamente. Si va verso l’ufficialità del suo trasferimento all’Al Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo. Nella giornata di oggi il CEO del club saudita, Ahmed Alghamdi era a Milano, ed è stato ripreso mentre usciva dalla sede dei nerazzurri. La trattativa dovrebbe chiudersi in settimana, mancherebbero solo gli ultimi dettagli prima dell’addio ufficiale del numero 77.

In tutto ciò rimane alla finestra il Barcellona, che fin quando non vedrà il croato firmare rimarrà alla finestra. L’accordo tra i club è vicino, ma manca tuttavia l’ok del giocatore, come riporta Gianluigi Longari sul proprio account twitter.