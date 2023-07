Con Brozovic in partenza la priorità del mercato dell’Inter in questa fase è rappresentata da Romelu Lukaku, ma anche a centrocampo servirà qualcosa e i dirigenti non sono fermi. Frattesi rimane il nome più caldo, con la società interista che si è portata in vantaggio ma deve registrare il ritorno forte della Roma che prova il sorpasso, senza mai dimenticare il Milan che rimane interessato. Occhio dunque ai possibili colpi di scena, come la possibile virata su un altro profilo.

In particolare l’Inter da qualche giorno viene segnalata sulle tracce di Lazar Samardzic, serbo classe 2002 dell’Udinese. Il giornalista Matteo Moretto su Relevo aggiunge oggi che l’interessamento nerazzurro è concreto e presto inizierà le trattative con la società friulana. “Ad oggi è la squadra più convinta ad avanzare” conclude.

L’opinione di Passione Inter

Tra Frattesi e Samardzic ci sono varie differenze, visto che il Sassuolo valuta il suo gioiello circa 35/40 milioni di euro mentre l’Udinese potrebbe “accontentarsi” della metà. È chiaro che l’italiano è oggi un calciatore più formato, esperto e pronto al grande salto. Dall’altro lato l’ex Lipsia va ancora completato, cosa che allo stesso tempo gli garantisce una maggiore adattabilità in contesti diversi ed è meno “una copia” di Barella. Samardzic sarebbe una scelta diversa dunque, che comporterebbe poi una differente gestione delle risorse a centrocampo (Frattesi, in poche parole, avrebbe da subito un ruolo da prima “dodicesimo uomo” che il serbo potrebbe raggiungere passando da un percorso di ambientamento più lungo).