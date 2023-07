Vanheusden lascia (di nuovo) l’Inter: cifre e dettagli

Nuova avventura, ancora in prestito, per Zinho Vanheusden. Lo sfortunato difensore classe ’99 di proprietà dell’Inter sta provando a rilanciarsi dopo una serie di gravi infortuni e in Belgio annunciano che a ore verrà ufficializzato il ritorno nel suo Standard Liegi, dove è cresciuto ed era tornato dal 2018 fino al 2021.

Dopo l’ultima annata all’Az Alkmaar in Olanda, il quotidiano La Derniere Heure racconta che il centrale ha superato bene i test fisici e verrà ceduto dal club nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni di euro. L’Inter contribuirà in parte al pagamento dell’ingaggio di Vanheusden, sotto contratto fino al 2026.