Prosegue l’attesa di Romelu Lukaku, desideroso di tornare all’Inter in tempi brevi, nella speranza che la trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea possa andare a buon fine. D’altronde, lo stesso club londinese sa che il giocatore ha voglia solamente di tornare a essere interista.

Lo racconta Tuttosport, secondo il quale il belga spera in una risoluzione prima del suo rientro dalle vacanze. In questo senso, l’operazione sarebbe avvantaggiata dal fatto che Lukaku, avendo giocato le qualificazioni all’Europeo con il Belgio, sarà di ritorno dalle ferie con qualche giorno di ritardo rispetto all’inizio dei ritiri.

Big Rom non vuole tornare a Londra e, al tempo stesso, potrebbe anche decidere di tagliarsi qualche giorno di vacanza, nel caso in cui l’Inter dovesse finalizzare l’operazione. La data prevista sarebbe il 13 luglio. Sarebbe un ulteriore segnale da parte dell’attaccante belga.

L’opinione di Passione Inter

Lukaku continua a lanciare messaggi all’Inter, ma soprattutto al Chelsea: il suo futuro non sarà a Londra, ma a Milano. Big Rom non ha dubbi e il suo pressing a distanza è indubbiamente una mossa per convincere i nerazzurri ad accelerare e, al tempo stesso, per convincere i Blues a finalizzare l’addio.