Ormai manca solo l’annuncio, ma non ci sono più dubbi: l’Inter ha ufficialmente scelto di esercitare la clausola rescissoria per Yann Bisseck, difensore tedesco dell’Aarhus. I nerazzurri pagheranno al club danese circa 7 milioni di euro, divisi in due rate.

Bisseck, impegnato nelle ultime settimane con la Germania U-21 all’Europeo, ha già raggiunto l’accordo con l’Inter ed è pronto a trasferirsi a Milano agli ordini di Simone Inzaghi.

L’annuncio è arrivato proprio dall’Aarhus tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito.