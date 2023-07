Con l’addio di Brozovic ormai ufficiale, l’Inter continua a lavorare per il sostituto del croato a centrocampo. Il primo nome nella lista è Frattesi del Sassuolo, per il quale c’è anche il benestare di Inzaghi, sebbene il tecnico abbia un altro preferito.

Come riporta il Corriere della Sera, in cima alla lista dei desideri dell’allenatore nerazzurro ci sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, già allenato da Inzaghi ai tempi della Lazio. Il serbo sarebbe il preferito anche di Stefano Pioli per la mediana del Milan.

In ogni caso, entrambi i club dovranno probabilmente rinunciare a questa opzione, dal momento che l’ingaggio del giocatore rappresenterebbe uno scoglio decisivo per entrambi i club. Milinkovic-Savic, infatti, percepisce attualmente 4.5 milioni di euro e difficilmente sarebbe disposto a muoversi per una cifra inferiore ai 5 milioni. Altro ostacolo è la richiesta da 40 milioni di euro fatta da Lotito.

L’opinione di Passione Inter

Per quanto Milinkovic-Savic rappresenterebbe un innesto molto importante per il centrocampo nerazzurro, garantendo caratteristiche inedite per la mediana di Inzaghi, il costo dell’operazione pare realmente proibitivo per le attuali risorse e per le strategie di mercato dell’Inter. Trattare con la Lazio, poi, non è mai un’operazione semplice. Per questi motivi, i nerazzurri sembrano intenzionati a battere piste diverse.