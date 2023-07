Dopo aver praticamente finalizzato l’arrivo di Brozovic, l’Al-Nassr valuta un altro acquisto in casa Inter: si tratta di André Onana, da diverse settimane accostato al Manchester United, il quale però non si è ancora fatto avanti con un’offerta ufficiale.

Secondo il sito Calciomercato.it, infatti, i sauditi avrebbero chiesto informazioni per un eventuale trasferimento dell’estremo difensore camerunense. Dal canto suo, Onana attende di capire eventuali sviluppi, anche se non avrebbe problemi a rimanere in nerazzurro. Tuttavia, l’estremo difensore avrebbe espresso il desiderio di voler continuare a giocare ai massimi livelli.

L’opinione di Passione Inter

La posizione dell’Inter è chiara: per Onana serve un’offerta da almeno 50 milioni di euro. La corte del Manchester United dura da diverse settimane, ma i Red Devils non si sono ancora fatti avanti con una proposta effettiva. L’inserimento dell’Al-Nassr potrebbe essere una svolta importante, in grado di mettere un po’ di pressione sui mancuniani, magari scatenando anche un’asta per il cartellino del camerunense.