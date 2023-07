In scadenza di contratto nel 2024, Sergej Milinkovic-Savic è uno dei nomi che infiamma di più le fantasie dei tifosi che sperano nel grande colpo a prezzo di saldo. L’Inter ha provato ad avvicinare il calciatore della Lazio, con cui Inzaghi si riunirebbe molto più che volentieri. Il retroscena lo racconta Sky, spiegando che prima di piazzare l’affondo su Frattesi la dirigenza nerazzurra ha fatto un tentativo con il club biancoceleste che per il centrocampista serbo ha chiesto 40 milioni di euro rifiutando l’inserimento di contropartite tecniche. Anche la Juventus, di fronte ad una richiesta del genere, ha reputato troppo elevata la valutazione del classe ’95 e si è fermata. Per ora, quindi, rimane tutto fermo. Poi se Lotito abbasserà le pretese e Inter o Juventus piazzeranno uscite importanti, i discorsi si potranno riaprire, riferisce l’emittente.

L’opinione di Passione Inter

Milinkovic-Savic è probabilmente il vero ultimo tassello perfetto che manca al centrocampo dell’Inter, che però in questo momento ha altre priorità in reparti ancora scoperti. Se a fine mercato non si sarà ancora accasato da altre parti, con l’avvicinarsi del rischio per la Lazio di perderlo a zero si potrebbe tentare un nuovo assalto per il giocatore che forse più di tutti Inzaghi vorrebbe di nuovo con sé (dopo Lukaku).