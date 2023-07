Con la cessione di André Onana l’Inter ha intenzione di acquistare il giovane Trubin ed affiancargli un portiere d’esperienza. Yann Sommer del Bayern Monaco sembra una pista concreta, dalla Francia però rilanciano in maniera forte la candidatura di Hugo Lloris. Dopo Foot Mercato anche l’autorevole L’Equipe racconta dell’interessamento nerazzurro nei confronti del portiere del Tottenham. Addirittura in prima pagina il quotidiano transalpino scrive che all’Inter “piace molto” l’estremo difensore che ha da poco annunciato l’addio alla nazionale. All’interno dell’articolo si legge che nei prossimi giorni l’interesse si tramuterà in un’offerta vera e propria per rendere Lloris, in scadenza nel 2024 con gli Spurs, il numero 1 interista.

L’opinione di Passione Inter

Portiere di grande esperienza, campione del mondo con la Francia, per caratteristiche tecniche sarebbe un grande cambiamento rispetto all’Onana visto nell’ultima stagione. A livello di leadership e carisma, però, ci siamo. Il punto è: se davvero si è deciso di puntare su Trubin, ha bisogno di una chioccia che gli crei concorrenza o di un secondo affidabile?