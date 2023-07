Sta arrivando proprio in queste ore l’ultimo affondo da parte del Manchester United che dovrebbe portare all’accordo con l’Inter per il trasferimento di André Onana in Premier League. Il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano racconta che l’operazione è ormai ad un passo dalla chiusura, con il giocatore che ha già un accordo con i Red Devils e il club che punta a concludere l’affare entro la fine della prossima settimana per avere il nuovo portiere nella tournée americana. Ulteriori conferme arrivano dalla Francia dove Foot Mercato racconta anche di una improvvisa accelerazione da parte dell’Inter per un nuovo portiere in entrata.

Oltre al giovane talento Trubin sul quale la dirigenza interista sta lavorando seriamente, il portale transalpino riferisce di nuovi contatti per Hugo Lloris. L’Inter, si legge, avrebbe accelerato le discussioni con l’esperto portiere francese nelle ultime ore. In scadenza nel 2024 col Tottenham, il portiere classe ’86 sta valutando la possibilità di cambiare aria e potrebbe essere ingaggiato per una cifra bassa.