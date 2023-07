L’inizio del ritiro estivo si avvicina per l’Inter che deve ancora presentare le nuove maglie per la stagione 2023/2024, ma la ricerca del nuovo main sponsor che dovrà sostituire l’insolvente Digitalbits non sembra ancora conclusa. Dopo le voci su Qatar Airways e Turkish Airlines, si erano diffuse indiscrezioni su una possibile trattativa con la compagnia WizzAir. Secondo quanto riferisce Calcio&Finanza il presidente Steven Zhang avrebbe bocciato la proposta di WizzAir non ritenendola idonea al brand positioning dell’Inter. A questo punto la dirigenza interista starebbe valutando la possibilità di iniziare la nuova stagione con Paramount+ confermato sulla parte frontale della divisa interista. Il brand è apparso sulla maglia dell’Inter in occasione di Torino-Inter e della finale di Champions League e nei giorni scorsi era stato ufficializzato come retrosponsor per la stagione 2023/2024. Ma lo scenario ora può cambiare. Di sicuro una situazione non semplice per la società interista che ha già perso circa 30 milioni a causa di Digitalbits nell’ultimo anno.