Parallelamente all’affondo del Manchester United per André Onana, l’Inter ha mosso i passi decisivi per portarsi ormai ad un passo dall’acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea. La Gazzetta dello Sport racconta di un vertice avvenuto nelle scorse ore tra la dirigenza nerazzurra e l’avvocato Sebastien Ledure, agente del calciatore e intermediario con il club londinese in questa operazione. Dopo alcuni tentativi al ribasso, la società nerazzurra ora sembra disposta ad andare incontro alle esigenze Blues mettendo sul piatto un’offerta per rilevare il cartellino del belga a titolo definitivo, con una proposta da 30 milioni di euro a cui aggiungere bonus (legati a prestazioni del calciatore e risultati di squadra) per avvicinarsi ai 40 milioni.

Lukaku ha rifiutato anche le ultime proposte dall’Arabia Saudita e altri club europei e secondo il quotidiano non si sarebbe presentato al ritiro del Chelsea la prossima settimana per forzare la mano con il club, anche andando incontro ad una multa. L’obiettivo ora nel mirino è di mettere Big Rom a disposizione di Inzaghi dal 16 luglio, come gli altri giocatori che sono stati impegnati con le nazionali.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non potrà riprendere in prestito Lukaku che andrà dunque acquistato a titolo definitivo. Un investimento molto oneroso per la situazione attuale dell’Inter, ma Lukaku in Italia dimostra di spostare gli equilibri. E con tanti senatori in partenza, un leader in più come lui diventa ancor più importante.