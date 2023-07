Sono i giorni decisivi per l’affare Lukaku. L’Inter vuole a tutti i costi la conferma del belga in rosa e con Onana sempre più vicino al Manchester United la dirigenza è pronta a sferrare l’assalto al centravanti. I tempi stringono, visto che anche il Chelsea è pronto a tornare al lavoro ed il manager Mauricio Pochettino oggi ha parlato nella prima conferenza stampa stagionale facendo il punto anche su Big Rom: “Se resta, deve tornare il 12 o 13 luglio per aggregarsi alla squadra nella pre-season. Con tutti i giocatori quando arrivano la prima cosa che fanno è venire a trovarmi nel mio ufficio e salutarmi. Se sarà ancora un giocatore del Chelsea, verrà a trovarmi e salutarmi“. Quel “se” finale va sottolineato. A breve l’Inter farà la propria mossa.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter non potrà riprendere in prestito Lukaku che andrà dunque acquistato a titolo definitivo. Un investimento molto oneroso per la situazione attuale dell’Inter, ma Lukaku in Italia dimostra di spostare gli equilibri. E con tanti senatori in partenza, un leader in più come lui diventa ancor più importante.