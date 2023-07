Lukaku, assalto Inter a giorni: tutti i dettagli su tempi, cifre e bonus

L’assalto dell’Inter a Romelu Lukaku sta per cominciare. La cessione di André Onana al Manchester United sarà l’occasione per sbloccare il mercato, consentendo al club di fare l’offerta decisiva al Chelsea per accaparrarsi Big Rom. I Blues vorrebbero almeno 40 milioni, l’Inter è fiduciosa di abbassare un po’ questa cifra – almeno fino a 30-35 – strappando anche un prestito con obbligo di riscatto. Ieri vi avevamo raccontato quali sarebbero le due condizioni che l’Inter vorrebbe stabilire come imprescindibili per rendere il riscatto obbligatorio.

Per ammorbidire ulteriormente il Chelsea, La Gazzetta dello Sport spiega che Marotta e Ausilio potrebbero inserire anche dei bonus legati ai risultati di squadra: scatterebbe un ulteriore incasso per gli inglesi in caso di Scudetto nerazzurro, per esempio. Romelu, invece, potrebbe accettare un ulteriore taglio dell’ingaggio in aggiunta a quello che aveva già concesso per la stagione appena passata (8,5 milioni netti, contro gli oltre 13 che avrebbe percepito in Inghilterra).

L’importante, però, è che le tempistiche consentano di centrare due obiettivi: non costringere Lukaku a rispondere alla convocazione del Chelsea per il ritiro che inizierà il 12 luglio, in primis. Londra non vuole essere visitata nemmeno di passaggio. E poi, complice un piccolo taglio alle vacanze, Big Rom vuole presentarsi il 13 ad Appiano Gentile, puntualissimo per l’inizio del ritiro a tinte nerazzurre.