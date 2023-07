Primo giorno da nuovo giocatore dell’Inter per Davide Frattesi, che ha firmato in queste ore il contratto quinquennale che lo legherà ai colori nerazzurri a partire dalla prossima stagione. Ai microfoni di Inter TV, ecco le sue prime dichiarazioni.

Perché l’Inter – “Beh, intanto basta dare uno sguardo alla sala dei trofei per capire l’importanza di questo club! Poi parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato per la prima volta a San Siro contro l’Inter: lì sono stato colpito dallo stadio e dai tifosi, che adesso per me rappresentano una motivazione ulteriore. Spero di vincere qui, dove giocherò insieme a grandi campioni: un onore e un piacere. Non ci ho pensato un attimo quando si è presentata questa opportunità. Ci metterò impegno prima di tutto, serietà e spero anche qualche gol“.

Compagni – “Sono tutti bravissimi ragazzi, poi conosco Bastoni da tempo, avendolo avuto come compagno in Nazionale”.

Complimenti di Marotta – “È vero, dopo l’ultimo Inter-Sassuolo ho ricevuto i complimenti da Marotta: è stato qualcosa di emozionante da un dirigente di quel calibro. Anche quello ha fatto parte della mia scelta”.

Centrocampisti all’Inter – “Vado a giocare con dei campioni, quindi posso solo rubare spunti a loro durante gli allenamenti, per poi riportare in campo le cose positive”.

Inter-Monza – “È una squadra dove ho lasciato il cuore, sono amico con tutti. Sarà sicuramente una doppia emozione da vivere”.

San Siro – “Da avversario era difficile. Da calciatore dell’Inter sarà un motivo di spinta in più. Non vedo l’ora di segnare e di andare sotto la curva!”.