Siamo dentro la settimana probabilmente più importante per l’estate di mercato dell’Inter. Domani Marotta e Inzaghi daranno il via alla stagione nella conferenza stampa di inizio anno che precede il primo allenamento della nuova stagione ad Appiano Gentile in programma giovedì. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore e cosa ci aspettiamo che accada, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: attesa per il rilancio su Onana

La prima notizia sui portieri è relativa all’arrivo di Raffaele Di Gennaro che in giornata ha completato le visite mediche di rito e a breve sarà annunciato come sostituto di Alex Cordaz nel ruolo di terzo portiere. Probabile contratto di un anno con opzione per un’altra stagione. Nel frattempo il piatto forte riguarda sempre André Onana: da Manchester si attende il rilancio finale dello United con l’Inter che è pronta a dirottare subito i propri investimenti su Yann Sommer. Una volta assicuratosi lo svizzero i dirigenti nerazzurri proveranno a chiudere il colpo Trubin dallo Shakhtar Donetsk al ribasso rispetto alle richieste iniziali reputate troppo elevate per un giocatore in scadenza nel 2024.

Mercato Inter, difesa: risolto il caso Bisseck

In difesa la notizia più importante riguarda Yann Bisseck. Si erano diffuse notizie circa un accordo non ancora formalizzato con l’Aarhus sulle formule di pagamento del tedesco. Problema risolto e fumata bianca in giornata. A breve anche lui si sottoporrà alle visite mediche e quindi firmerà i contratti nerazzurri. Poi partirà l’assalto all’erede di Skriniar con vari nomi sul tavolo: Demiral per ora non scalda.

Mercato Inter, centrocampo: in uscita i giovani

Se l’Inter potesse, prenderebbe Lazar Samardzic senza troppi dubbi. Al momento però la dirigenza è concentrata su altro. Come le uscite di Oristanio in direzione Cagliari e Fabbian che piace al Lecce ma non solo. Su Pereyra svincolato si registra qualche voce di interessamento anche da parte della Fiorentina che può fare concorrenza all’Inter.

Mercato Inter, attacco: tutto su Lukaku

Tutto ruota attorno a Big Rom. Lukaku non sarà presente all’inizio del ritiro del Chelsea previsto per domani e al momento il patto con l’Inter regge: vuole Milano, sponda nerazzurra, e la dirigenza interista vuole lui. In Inghilterra parlano di un’offerta imminente da parte dell’Inter che potrebbe avvicinare i 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, cifra che alla fine potrebbe convincere i Blues a cedere. L’importante è fare in fretta: lunedì 17, salvo ulteriori rinvii, il Chelsea si aspetta Lukaku in ritiro, se non sarà ceduto.