Bisseck-Inter: tutto risolto. Accordo con l’Aarhus e visite mediche

Un piccolo caso riguardo all’arrivo di Yann Bisseck ha fatto preoccupare i tifosi nerazzurri nelle ultime ore. In realtà la situazione era meno complicata di come è stata dipinta ed oggi si può considerare risolta. Come riferisce Sport Mediaset la dirigenza dell’Inter ha definito in queste ore l’accordo con i danesi dell’Aarhus ottenendo la disponibilità al pagamento della clausola rescissoria in tre rate e non in due. In cambio la società da cui arriva il difensore tedesco avrà dei bonus legati alle presenze del giocatore. Nelle prossime ore il giocatore svolgerà regolarmente le visite mediche di rito e quindi procederà alle firme sui contratti.

L’opinione di Passione Inter

Fin da subito vi abbiamo raccontato sui nostri canali che tra le due società le trattative procedevano con rapporti cordiali e proficui. L’accordo con queste modalità permetterà di diluire l’investimento e, probabilmente, ricollocare le risorse su altri affari. Non sono tantissimi soldi, ma con diverse operazioni ancora da completare l’attenzione ai conti deve essere anche nei minimi dettagli.