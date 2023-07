Per il momento Romelu Lukaku non si aggregherà al Chelsea che domani si riunisce a Cobham per l’inizio dei lavori per la nuova stagione. La sua intenzione è quella di tornare all’Inter e sta facendo tutti i passi per favorire la società nerazzurra, che però deve fare in fretta. Lunedì 17 è la prossima deadline fissata dal club londinese per il rientro in Inghilterra dell’attaccante belga, per cui bisognerà trovare la quadra tra le parti entro questa settimana per fare in modo che Big Rom possa ignorare quella data e volare direttamente a Milano. A brevissimo, riferisce il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, Marotta e Ausilio torneranno a bussare alle porte dei Blues con una nuova offerta.

Nel frattempo sul proprio canale YouTube il giornalista Gian Luca Rossi racconta un retroscena: “Ho scritto a Marotta su Whatsapp, ve lo dico. E Marotta mi ha ammesso che c’è una difficoltà nella trattativa col Chelsea perché Boehly adesso si è accorto che i giocatori non li può solo regalare. Stanno vendendo un po’ di giocatori e il patron del Chelsea si è accorto che si può anche monetizzare, giustamente. E allora di prestare sempre a quasi gratis, dal loro punto di vista, Lukaku, ci possono anche pensare due volte. Quindi l’offerta dell’Inter di 30 milioni per avere Lukaku con obbligo di riscatto l’anno prossimo è stata rifiutata. L’Inter si dice ora disposta ad arrivare a 35, in realtà il Chelsea ne vuole almeno 45 per lasciare quest’anno ancora in prestito e poi incassare l’obbligo di riscatto. La mia idea è che si chiuda comunque a 40. E comunque Marotta mi ha anche detto che sì, c’è questa parte difficile di trattativa, però bisogna anche interpretarlo il “marottese”. L’ho sentito ottimista il direttore, cioè alla fine secondo lui Lukaku comunque arriva all’Inter“. Attendiamo aggiornamenti, anche se la strada del prestito con obbligo al momento sembra difficile e probabilmente si andrà all’acquisto definitivo.