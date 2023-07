Il Sole 24 Ore in edicola oggi dedica un approfondimento ai fondi statunitensi che si stanno interessando ai club di Serie A e Serie B. Nel corso dell’articolo il giornalista Carlo Festa sottolinea come il club più importante potenzialmente in vendita rimanga in questo momento l’Inter, con le dovute specifiche.

I ricavi in aumento grazie ai risultati sportivi dell’ultima stagione hanno dato ossigeno ai conti nerazzurri e anche grazie a questo il presidente Steven Zhang punta a trovare una soluzione con Oaktree e rifinanziare il prestito in scadenza nel 2024. Nel frattempo, si legge, c’è da segnalare l’attivismo della banca d’affare Goldman Sachs e del consulente finanziario Rain Group che avrebbero ripreso a valutare potenziali investitori negli USA per l’Inter. Anche se il nodo principale resta la valutazione del club da parte dello stesso Zhang che supera i circa 1,2 miliardi di euro a cui è stato venduto il Milan un anno fa.