Yann Bisseck è sbarcato a Milano, ma l’operazione per l’arrivo all’Inter non è ancora del tutto conclusa. Lo riferisce Sky Sport, che spiega che la dirigenza nerazzurra vorrebbe chiudere l’operazione da 7 milioni di euro ottenendo dall’Aarhus, club da cui proviene il difensore, delle condizioni di pagamento più dilazionate nel tempo. Al momento Bisseck dunque non ha il via libera per le visite mediche che precedono di firme. Se non si raggiungerà un accordo, l’Inter pagherà la clausola rescissoria da 7 milioni. In un modo o nell’altro Bisseck sarà un giocatore nerazzurro, riferisce Luca Marchetti.