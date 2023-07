Non c’è ancora la fumata bianca per André Onana al Manchester United, ma ormai sembra davvero questione di ore. Anche per questo l’Inter sta accelerando le prossime operazioni in entrata, a partire da quella relativa al portiere che dovrà prendere il posto del camerunese. Anche se sarebbe meglio parlare al plurale.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi parla di una stratta da parte degli uomini mercato nerazzurri su Yann Sommer, esperto portiere svizzero del Bayern Monaco. I contatti col club bavarese vanno avanti in maniera proficua e c’è fiducia di poter chiudere l’affare in questa settimana. Nel contratto di Sommer ci sarebbe una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, ma sono soprattutto gli ottimi rapporti tra le società a far trapelare ottimismo.

L’Inter vuole dare subito il nuovo numero 1 ad Inzaghi per puntellare la porta e procedere poi con più calma all’affondo sul secondo obiettivo, il giovane Anatoliy Trubin. Lo Shakhtar Donetsk continua a chiedere più dei 10 milioni offerti dai nerazzurri per l’ucraino, che però è in scadenza di contratto nel 2024 e dunque non possono tirare troppo la corda. Si continuerà a trattare, con un Sommer in più oltre a Di Gennaro che prenderà il posto di Cordaz come terzo portiere.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter segue Sommer da tempo e lo conosce molto bene. A livello di caratteristiche garantirebbe di non rivoluzionare lo stile di gioco dopo l’annata con Onana. Ma come verrà gestita l’alternanza con Trubin, in caso di doppio acquisto?