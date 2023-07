Non è ancora sul tavolo, ma ormai tutte le fonti sono sostanzialmente d’accordo: la prossima offerta che il Manchester United presenterà all’Inter per André Onana sarà quella decisiva. La Gazzetta dello Sport racconta che i Red Devils si spingeranno oltre quota 50 milioni di euro tra base fissa e bonus nelle prossime ore. Cifra che, secondo indiscrezioni, dovrebbe convincere la dirigenza nerazzurra a cedere, visto che parallelamente c’è l’urgenza di velocizzare le operazioni in entrata per i sostituti del camerunese e soprattutto per Romelu Lukaku. Secondo lo stesso quotidiano l’obiettivo del manager dello United è quello di avere Onana sul volo per la tournée Stati Uniti, in programma subito dopo l’amichevole di mercoledì contro il Lione.