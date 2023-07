Dopo che l’operazione tra Onana ed il Manchester United è stata preparata e aspetta solo di essere conclusa, l’Inter darà l’accelerata decisiva sulla coppia di portieri che ha individuato come perfetta. Per sopperire agli addii del camerunense e di Samir Handanovic, Marotta ed Ausilio puntano il doppio colpo rappresentato da Anatoliy Trubin e Yann Sommer.

Urge però fare in fretta: considerato che Onana potrebbe salutare nella prima parte della prossima settimana, c’è il rischio che Simone Inzaghi si ritrovi senza portieri a disposizione al ritiro che inizia il 13 luglio ad Appiano Gentile. Anche Alex Cordaz infatti, come vi abbiamo raccontato, saluterà per raggiungere Brozovic in Arabia Saudita.

In ogni caso, anche l’operazione Trubin è già stata impostata grazie a più di un incontro avvenuto in questi giorni con degli intermediari. Più complicata, invece, la pista Sommer: lo svizzero, racconta La Gazzetta Sportiva, ha espresso il suo gradimento per la pista nerazzurra, ma vorrebbe evitare un’intera stagione in panchina alle porte del prossimo europeo. Inoltre, il prezzo per strapparlo al Bayern Monaco è di 6 milioni di euro, cifra comunque non indifferente per un giocatore di 34 anni.

L’opinione di Passione Inter

La scelta della coppia Trubin-Sommer, se ben gestiti a livello di gerarchie, può essere molto produttiva. L’ucraino rappresenta il portiere del presente e del futuro, mentre lo svizzero il backup di esperienza e da sempre ad alti livelli. L’Inter, almeno sulla carta, può attutire il duro colpo rappresentato dalla partenza di Onana.