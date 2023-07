Taremi, Zapata e altri tre: l’Inter monitora le alternative a Lukaku

Dopo aver riportato l’indiscrezione secondo la quale Romelu Lukaku avrebbe detto sì alla Juventus, il Corriere dello Sport ipotizza anche alcuni nomi come possibili alternative sulle quali l’Inter potrebbe puntare al posto del belga. Si tratta di profili nettamente meno forti e decisivi di Big Rom, alcuni di quali peraltro già seguiti da altri club italiani. Vediamoli uno per uno.

Taremi – Punta di diamante del Porto di Conceicao, affrontato giusto qualche mese fa in Champions League. Giocatore di qualità che somiglia molto anche a Dzeko, va in scadenza nel 2024. Potrebbe essere una soluzione interessante, anche se impraticabile in prestito.

Zapata – Il sempreverde, verrebbe da dire. L’Inter lo segue ormai da anni, anche se oggi, arrivato all’alba dei 32 anni e della scadenza del contratto (2024), deve fare i conti anche con un’integrità fisica che sta pian piano diminuendo.

Balogun – Talento importante e molto apprezzato in casa Inter. Il prestito al Rennes ha restituito all’Arsenal un giocatore da 22 gol in 39 presenze, che ora costa minimo 40 milioni di euro. Difficile.

Morata, Retegui e Scamacca – Le alternative alle alternative. Per l’italiano il West Ham per ora non apre al prestito, tant’è che anche la Roma, che ci lavora da tempo, sta avendo difficoltà. L’italo-argentino, invece, era finito sul taccuino dell’Inter negli scorsi mesi, per poi uscirne in virtù di un prezzo diventato troppi alto. Lo spagnolo, infine, rimane una pista fredda.

L’opinione di Passione Inter

Profili molto diversi tra loro, sia nei costi che nelle caratteristiche. Probabilmente il più accattivante sarebbe l’iraniano del Porto, ma per ora è difficile pensare che siano qualcosa di diverso rispetto a semplici idee. L’Inter è concentrata su Lukaku e continuerà a lavorare in questa direzione.