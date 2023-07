Lukaku solo Inter: taglio allo stipendio e “sorriso” all’ipotesi Juve

A dispetto di altre ricostruzioni secondo le quali sarebbe ancora arrabbiato con Simone Inzaghi e pronto ad abbracciare la Juventus, l’edizione odierna de La Gazzetta Sportiva racconta di un Romelu Lukaku sempre più pazzo per l’Inter. Dopo il grande lavoro svolto in prima persona l’anno scorso per assicurarsi l’addio in prestito, ecco che in questi giorni Big Rom sta facendo il paio. Chiusura totale verso qualsiasi altra destinazione (con tanto di sorriso all’ipotesi Juventus, smentita), compresa la ricchissima Arabia Saudita, e disponibilità a tagliarsi ulteriormente l’ingaggio per vestire ancora il nerazzurro.

L’attuale contratto di Lukaku con il Chelsea gli garantisce più di 12 milioni netti a stagione. Per l’anno di prestito a Milano appena concluso aveva accettato un taglio fino a 8.5, che ora potrebbero diventare 7.5 per legarsi ancora – ma stavolta a titolo definitivo – all’Inter. Un assist importante anche alle casse del club. A fronte della possibilità di firmare un quadriennale, ecco che ammortamento + ingaggio lordo del belga peserebbero un pochino meno.

Resta quindi da convincere solo il Chelsea, che continua a spingere per la soluzione araba. Ad inizio settimana Sebastien Ledure, l’avvocato che cura gli interessi di Lukaku, allaccerà nuovamente i rapporti con i club per raggiungere la fumata bianca.

L’opinione di Passione Inter

Estremamente apprezzabile (e non sorprendente) il lavoro e la disponibilità a venire incontro al club che Lukaku sta mostrando per poter tornare all’Inter. Una volta formalizzato l’addio di Onana la direigenza interista procederà all’affondo, sperando che il Chelsea ammorbidisca la sua posizione. Ma la sensazione, forte della volontà reciproca, è che il matrimonio tra Inter e Lukaku sia destinato a celebrarsi, di nuovo.