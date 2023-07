Si apre oggi la settimana probabilmente più importante per l’estete di mercato dell’Inter. Mercoledì Marotta e Inzaghi daranno il via alla stagione nella consueta conferenza stampa di inizio anno che precede il primo allenamento della nuova stagione ad Appiano Gentile in programma giovedì. Facciamo il punto della situazione con gli aggiornamenti principali di queste ore e cosa ci aspettiamo che accada, andando in ordine di ruoli coinvolti.

Mercato Inter, portieri: Onana-Manchester United, occhio a Trubin

Stiamo entrando nel vivo della trattativa per Onana al Manchester United. Al momento c’è distanza tra le parti e l’Inter attende l’ultimo rilancio decisivo per rompere gli indugi e completare le operazioni in entrata. L’idea è quella di sostituire il camerunese con la coppia Sommer-Trubin, anche se dall’Ucraina hanno sparato una valutazione da 35 milioni per il giovane portiere dello Shakhtar. In Francia insistono sulla candidatura di Lloris, Mamardashvili invece si allontana.

Mercato Inter, difesa: ecco Bisseck

Atteso nella giornata di martedì l’arrivo di Yann Bisseck a Milano. Il capitano della nazionale tedesca Under 21 sosterrà le visite mediche che precedono le firme sui contratti e l’annuncio ufficiale.

Mercato Inter, centrocampo: tra Pereyra e Samardzic

Dopo l’acquisto di Frattesi, il reparto di centrocampo è passato in secondo piano lasciando spazio alle altre priorità. Bisogna innanzitutto piazzare in uscita profili come Sensi (timide voci dalla MLS) e Lazaro, il giovane Fabbian ha una lunga lista di estimatori in Serie A e dovrebbe andare a giocare. Samardzic dell’Udinese poi rimane un obiettivo nerazzurro, anche se al momento sembra più facilmente raggiungibile lo svincolato Roberto Pereyra per il quale dovrebbe andare in scena un incontro in settimana.

Mercato Inter, attacco: ore decisive per Lukaku

Tutto ruota attorno a Lukaku. In giornata è previsto il contatto Chelsea-Inter per dare il via alla trattativa per il ritorno. Parti ancora distanti, ma rimane la fiducia nerazzurra di riavere il belga. Anche se Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport parla di un accordo tra la Juventus e Lukaku che si sarebbe pure offerto in Arabia Saudita. Anche per questo in casa nerazzurra sarebbero partiti dei sondaggi per dei possibili piani alternativi a Lukaku. Vedremo. Al momento Big Rom è la priorità dell’Inter che intende fare un grosso sacrificio pur di riaverlo.