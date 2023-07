La telenovela Lukaku è pronta ad entrare nelle puntate più calde con il contatto tra Inter e Chelsea che darà il via ufficiale alle trattative previsto per oggi. In casa nerazzurra c’è fiducia, ma l’operazione non è semplice e il Corriere dello Sport pubblica oggi nuove indiscrezioni che se dovessero trovare conferma avrebbero del clamoroso. La firma è del direttore Ivan Zazzaroni che racconta di un “accordo raggiunto a fine giugno con la Juventus” da parte di Lukaku che per questo avrebbe rifiutato due volte l’Al-Hilal, non tanto per la sua voglia di tornare a Milano. Non solo. “Un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare all’Al-Hilal” aggiunge poi Zazzaroni. Retroscena pesanti, nelle ore più calde di questa operazione.