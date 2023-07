Colpo di scena improvviso nella corsa a Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio di Inter e soprattutto Juventus. Secondo quanto anticipato da Calciomercato.it si sta sbloccando il possibile trasferimento del centrocampista serbo all’Al-Hilal in Arabia Saudita, lo stesso club che ha tentato anche Lukaku. Secondo quanto si legge sul portale al giocatore è stata prospettata un’offerta da 20 milioni di euro all’anno, mentre la Lazio dovrebbe ottenere circa 40 milioni di euro e in queste ore si sta raggiungendo la quadra su tutte le cifre, incluse le commissioni agenti. Tant’è che nell’arco di 24-48 ore si potrebbe arrivare anche alla fumata bianca. Manca solamente il ‘sì’ definitivo di Milinkovic-Savic, come hanno poi confermato anche altri giornalisti esperti di mercato come Alfredo Pedullà e Fabrizio Romano.