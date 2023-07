Dalle intenzioni si passa ai fatti. Si apre la settimana che dovrebbe portare André Onana al Manchester United e già oggi secondo La Gazzetta dello Sport è atteso il vertice telefonico tra il Chelsea e l’avvocato Sebastien Ledure che segue da vicino Romelu Lukaku ed avrà il compito di avviare per conto dell’Inter la trattativa per il ritorno a Milano. Questa volta a titolo definitivo, perché dopo il prestito della scorsa stagione non ci sono margini per trattare sulle stesse basi e la dirigenza interista sembra intenzionata a riprendersi il cartellino del calciatore.

Si parte da una certa distanza, con i londinesi che chiedono 45 milioni di euro dopo l’offerta dell’Al Hilal da 50 milioni fatta tramontare dal ‘no’ del calciatore. L’Inter non vorrebbe spingersi oltre i 35 milioni bonus compresi facendo leva sul patto di ferro con Lukaku che ha respinto le ipotesi Milan e Juventus ed è stato tranquillizzato da Inzaghi e dai dirigenti che hanno ribadito che faranno il possibile (e anche qualcosa di più) per riprenderlo. In più, si legge sul quotidiano, Big Rom sarebbe pronto a tagliarsi un altro milione di euro circa di ingaggio riportandolo ai 7,5 milioni percepiti durante l’era Conte, un ulteriore assist che l’Inter potrebbe accogliere prolungando al 2027 l’accordo che con il Chelsea scade invece un anno prima.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter si prepara a mettere sul piatto un investimento molto oneroso per un calciatore di 30 anni compiuti. È una scelta forte, che comporta dei rischi, ma la volontà ferrea del giocatore di tornare e il finale della scorsa stagione hanno dimostrato l’importanza tecnica e in termini di leadership e carisma di Big Rom. Fattori di cui questa nuova Inter, che sta nascendo con tanto ricambio di senatori, ha bisogno.