È la cessione che deve garantire le risorse per andare all’assalto di Lukaku e gli altri colpi necessari a completare la rosa, ma nonostante l’urgenza di dover completare le varie operazioni l’Inter non ha intenzione di svendere André Onana al Manchester United e tiene il punto. Il Corriere dello Sport racconta che da Viale della Liberazione continua a filtrare che il prezzo del portiere è di 60 milioni di euro senza sconti e al momento gli inglesi non hanno ancora superato quota 50 milioni di euro come base fissa della propria proposta (quindi almeno 50 milioni a cui aggiungere bonus). La sensazione è che nel momento in cui lo faranno, le parti si avvicineranno alla fumata bianca. Per il momento non ci siamo e anche il giocatore, ben disposto a volare a Manchester, avrebbe chiesto un ingaggio da 7 milioni di euro all’anno contro i 6 milioni offerti. C’è ancora del lavoro da fare, le prossime saranno ore decisive.

L’opinione di Passione Inter

La sensazione è che a quota 55 milioni di euro, di cui una parte di bonus facilmente raggiungibili, si possa arrivare ad un’intesa. Anche perché lo United ha salutato De Gea e non ha piani B per la porta. E l’Inter ha l’esigenza poi di buttarsi più in fretta possibile sul sostituto (o i sostituti) di Onana, su Lukaku e non solo.