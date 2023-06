Brozovic ai saluti: ecco chi sarà il nuovo capitano dell’Inter

L’avventura di Brozovic all’Inter sembra essere ai titoli di coda, con il croato pronto a trasferirsi in Arabia Saudita nei prossimi giorni. Si concluderebbe così un’avventura durata più di otto anni e che, insieme al probabile addio di Handanovic lascia un vuoto nelle gerarchie nerazzurre. Chi sarà il prossimo capitano dell’Inter?

In questa stagione è stato sempre mantenuto il criterio del maggior numero di presenze. A conti fatti, nonostante abbia giocato molto meno che in passato, se il portiere sloveno dovesse firmare il contratto sarebbe ancora lui il designato per il ruolo. Seguito da D’Ambrosio.

Tuttavia, essendo entrambi in scadenza di contratto e lontani dal rinnovo, il nome più probabile per accaparrarsi la fascia è quello di Lautaro Martinez. Il Toro, d’altronde, ha già indossato la fascia diverse volte nel corso di questa stagione. La più memorabile? Il Derby di ritorno di Serie A, con annessa rete di testa per l’1-0 decisivo. L’argentino è il pilastro del futuro nerazzurro e la fascia da capitano sembra essere la scelta più naturale per confermare la sua centralità e la sua leadership.