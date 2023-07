André Onana è sempre più vicino al Manchester United e l’Inter ha individuato in Anatoliy Trubin il principale obiettivo di mercato per sostituirlo. Dall’Ucraina però non arrivano notizie rassicuranti. Il portale Sport.ua infatti fa sapere che la richiesta dello Shakhtar Donetsk per il portiere classe 2001 è di 35 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo elevata dalla dirigenza interista considerando che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e per questo vorrebbero ragionare sulla possibilità di inserire una percentuale sull’eventuale futura rivendita in modo da abbassare l’esborso cash. Nel caso in cui le parti non dovessero trovare l’accordo, nonostante un’intesa già raggiunta dall’Inter con Trubin, l’alternativa principale sarebbe Andrea Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta a cui affiancare Sommer per il quale i contatti vanno avanti. In casa Inter in ogni caso sono convinti di andare fino in fondo per l’ucraino: la trattativa entra nel vivo.